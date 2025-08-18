Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Верховна Рада розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за порушення комендантської години

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: Facebook/Ruslan StefanchukЗасідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

Верховна Рада України найближчим часом розгляне законопроєкт, який посилює відповідальність за порушення правил воєнного стану, зокрема комендантської години. Поліції планують надати повноваження затримувати осіб, які порушують встановлені обмеження.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті парламенту.

Згідно з документом, до Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонують додати нову статтю, яка встановлює штрафи за недотримання вимог воєнного стану.

Зокрема, мова йде про порушення правил в’їзду та перебування у населених пунктах, де оголошено обов’язкову евакуацію, без спеціальних перепусток чи посвідчень. За такі дії передбачений штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне правопорушення протягом року каратиметься штрафом від 100 до 200 мінімумів.

Окремо встановлюється відповідальність за порушення комендантської години — заборони перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений період без спеціально виданих перепусток чи посвідчень. Перше порушення тягне за собою штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, повторне — від 100 до 200.

Також законопроєкт передбачає внесення змін до статті 262 КУпАП, які надають поліції право здійснювати адміністративне затримання осіб, що порушили вимоги безпеки.

Ініціаторкою законодавчої ініціативи виступила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нагадаємо, в Кабміні пообіцяли підвищення зарплат лікарів — не менше 35 тисяч гривень.

