Не менше ₴35 тис.: Кабмін пообіцяв підвищити зарплати лікарям

Заробітна плата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 тисяч гривень.

Про це заявила прем’єр-міністрка Юлія Свириденко під час презентації Програми дій уряду.

— Ми підвищуємо зарплату медиків. Базова оплата праці лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 тисяч гривень, — сказала Юлія Свириденко.

За її словами, для молодих лікарів, які після навчання в інтернатурі будуть працювати в прифронтових регіонах або в сільській місцевості, буде збільшено одноразову допомогу в 13 разів — це 200 тисяч гривень.

— Також медики будуть мати можливість отримати службове житло, — наголосила прем’єрка.

Нагадаємо, що в Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 у Миколаєві, колектив якого виступав проти ліквідації сімейних амбулаторій, змінили керівника.

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Втім, 29 травня, депутати Миколаївської міської ради одноголосно зняли з розгляду сесії питання реорганізації медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Тому, на найближчу сесію Миколаївської міської ради, яка відбудеться 26 червня, повторно винесли проєкт про об’єднання пологового будинку №3 і дитячої лікарні №2 з міською лікарнею №3 («Дубки»).

Крім того, депутатам міськради Миколаєва запропонували нове рішення щодо обʼєднання медзакладів міста, тепер ЛШМД та лікарню №1 пропонують приєднати до 4 лікарні. Хоча раніше пропонували об'єднувати медзаклади навколо першої лікарні.

Однак на сесії 8 липня, розглянувши питання щодо реорганізації комунальних медичних закладів, рішення не набрало необхідної кількості голосів.