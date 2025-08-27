Новий паромний маршрут в обхід РФ: порт на Одещині підписав меморандум з Батумі

Білгород-Дністровський порт. Фото: Оксана Киктенко.

Білгород-Дністровський морський порт на Одещині підписав меморандум про співпрацю з оператором контейнерних, поромних та генеральних терміналів у порту Батумі, компанією Batumi International Container Terminals LLC (BICT).

За словами директорки порту Оксани Кіктенко, це вже друга угода українського порту в рамках розвитку Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, більш відомого як «Середній коридор».

Вона переконана, що новий маршрут, який зараз проєктується, дадуть змогу налагодити сполучення між українськими та грузинськими терміналами.

«Термінали українського та грузинського портів зʼєднає новий поромний маршрут та автомобільно-залізничний поромний комплекс, який проєктується новим власником українського порту з урахуванням вимог щодо обробки вантажів «Середнього коридору», — йдеться у повідомленні.

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут. Фото: Оксана Киктенко. Білгород-Дністровський порт. Фото: Оксана Киктенко.

Вона відзначила, що у перспективі Білгород-Дністровський порт стати найбільшим хабом «Середнього коридору» з європейського боку маршруту.

Довідково: «Середній коридор» з’єднує Китай та Європу в обхід Росії й Суецького каналу. Шлях проходить через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію та Туреччину, поєднуючи залізничні, автомобільні та морські перевезення.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про приватизацію АТ «Одеський припортовий завод».