Усик допомагає відновити музей Шухевича у Львові: боксерські рукавиці чемпіона виставлять на аукціон

Олександр Усик долучився до відбудови музею Романа Шухевича у Львові. Фото: AP/Kirsty Wigglesworth

Український чемпіон із боксу Олександр Усик долучився до відбудови музею Романа Шухевича у Львові, який пошкоджений через російський обстріл у січні 2024 року.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

— Чемпіон передав свої боксерські рукавиці для благодійного аукціону та зробив донат у 100 тисяч гривень. Дякую Олександру та його команді за підтримку, — написав Андрій Садовий.

У своєму відеозверненні Усик закликав українців приєднуватися до збору коштів на відновлення музею.

— Друзі, долучайтесь до збору для відновлення музею Романа Шухевича. Віддаємо дань минулому для того, щоб наше майбутнє було світлим. Слава Богу за все і слава Україні, — сказав боксер.

Збір грошей на відновлення музею стартував у січні 2025 року. А вже 19 вересня в мерії повідомили, що 80% робіт погодився профінансувати благодійник. Натомість гроші на облаштування експозиції та благоустрою братимуть із публічного збору, який проводить ГО «Новий Музей» за підтримки Львівської міської ради.

Нагадаємо, що станом на 1 вересня 2025 року у Миколаївській області вже відновили 60 об’єктів культурної інфраструктури, що були зруйновані війною.