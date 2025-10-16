У Миколаєві з’явився майданчик для вигулу та тренування собак у сквері «Спаський»
- Світлана Іванченко
14:21, 16 жовтня, 2025
У Миколаєві, у сквері «Спаський», облаштували спеціальний майданчик для вигулу та тренування собак.
Як повідомили в пресслужбі міської ради, проєкт реалізували в межах конкурсу субгрантів, організованого Агенцією розвитку Миколаєва у рамках глобальної програми Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund.
Зокрема, комунальники підприємства «Миколаївські парки» встановили на території бар’єри, тренажери, інформаційний стенд, лавки з навісами та урни. А також виконали підготовчі роботи: вирівняли ґрунт і обрізали сухе гілля.
«Ми створюємо простори, де комфортно всім — і людям, і тваринам», — запевняють комунальники.
Сквер «Спаський» розташований на розі вулиць Вадима Благовісного та Варварівського узвозу.
Нагадаємо, що у Миколаєві відбулася виставка з прилаштування тварин з «Центру захисту тварин» Тепер нові домівки мають 7 собак і 4 котики.
