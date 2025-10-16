  • четвер

У Миколаєві з’явився майданчик для вигулу та тренування собак у сквері «Спаський»

У Миколаєві з'явився майданчик для вигулу та тренування собак. Фото: КП «Миколаївські парки»

У Миколаєві, у сквері «Спаський», облаштували спеціальний майданчик для вигулу та тренування собак.

Як повідомили в пресслужбі міської ради, проєкт реалізували в межах конкурсу субгрантів, організованого Агенцією розвитку Миколаєва у рамках глобальної програми Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund.

У Миколаєві з'явився майданчик для вигулу та тренування собак. Фото: КП «Миколаївські парки»
У Миколаєві з'явився майданчик для вигулу та тренування собак. Фото: КП «Миколаївські парки»
У Миколаєві з'явився майданчик для вигулу та тренування собак. Фото: КП «Миколаївські парки»

Зокрема, комунальники підприємства «Миколаївські парки» встановили на території бар’єри, тренажери, інформаційний стенд, лавки з навісами та урни. А також виконали підготовчі роботи: вирівняли ґрунт і обрізали сухе гілля.

«Ми створюємо простори, де комфортно всім — і людям, і тваринам», — запевняють комунальники.

Сквер «Спаський» розташований на розі вулиць Вадима Благовісного та Варварівського узвозу.

У Миколаєві з'явився майданчик для вигулу та тренування собак. Фото: КП «Миколаївські парки»
У Миколаєві з'явився майданчик для вигулу та тренування собак. Фото: КП «Миколаївські парки»
У Миколаєві з'явився майданчик для вигулу та тренування собак. Фото: КП «Миколаївські парки»

Нагадаємо, що у Миколаєві відбулася виставка з прилаштування тварин з «Центру захисту тварин» Тепер нові домівки мають 7 собак і 4 котики.

0
