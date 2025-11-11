Готуємо рішення, що мають посилити захист Херсону, — Зеленський

Зеленський анонсував рішення для посилення безпеки Херсона. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку рішень, які мають зміцнити місто на тлі російських ударів.

Про це глава держави заявив під час візиту до міста.

— Провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку. Також були наші військові — Сили безпілотних систем. Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза. Визначив, що наші Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра й інші підрозділи збільшать тут спроможності. Саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики — урядовці допоможуть, — зазначив Володимир Зеленський.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Він також подякував усім, хто захищає місто, а також вчителям, дітям та лікарям.

— Заслухав також доповідь щодо будівництва нових об’єктів медичної інфраструктури на Херсонщині. Уже 11 закладів мають підземні лікарні. Дякую всім, хто залучений. Це важливо, коли життя рятують навіть тоді, коли ворог намагається його забрати, — розповів глава держави.

Володимир Зеленський прибув до Херсона у вівторок, 11 листопада, з нагоди третьої річниці деокупації міста.

Раніше повідомлялось, що Україна готує програму для захисту Херсона та інших прифронтових міст від російських безпілотників.