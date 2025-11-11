  • вівторок

    11 листопада, 2025

  • 13.8°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 11 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 13.8° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Готуємо рішення, що мають посилити захист Херсону, — Зеленський

Зеленський анонсував рішення для посилення безпеки Херсона. Фото: Володимир ЗеленськийЗеленський анонсував рішення для посилення безпеки Херсона. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку рішень, які мають зміцнити місто на тлі російських ударів.

Про це глава держави заявив під час візиту до міста.

— Провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку. Також були наші військові — Сили безпілотних систем. Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза. Визначив, що наші Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра й інші підрозділи збільшать тут спроможності. Саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики — урядовці допоможуть, — зазначив Володимир Зеленський.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Він також подякував усім, хто захищає місто, а також вчителям, дітям та лікарям.

— Заслухав також доповідь щодо будівництва нових об’єктів медичної інфраструктури на Херсонщині. Уже 11 закладів мають підземні лікарні. Дякую всім, хто залучений. Це важливо, коли життя рятують навіть тоді, коли ворог намагається його забрати, — розповів глава держави.

Володимир Зеленський прибув до Херсона у вівторок, 11 листопада, з нагоди третьої річниці деокупації міста.

Раніше повідомлялось, що Україна готує програму для захисту Херсона та інших прифронтових міст від російських безпілотників.

Останні новини про: Війна в Україні

Лубінець заявив про хаос у транзитних центрах і закликав змінити підхід до евакуації
На Херсонщині через обстріли поранено сімох людей, пошкоджені будинки й газопровід
Через атаки росіян на кордоні з Румунією зникло світло: пропуск авто ускладнений
Реклама

Читайте також:

новини

Лідер спільноти бізнесменів «МрійДій» підтримав знесення 192 дерев для будівництва АЗС в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відкриють 70 точок для продажу ялинок та святкових прикрас

Анна Гакман
новини

В ОВА запевнили: ґрунтові води не завадять будівництву укриття для дитячого паліативного центру в Миколаєві

Альона Коханчук
новини

До шкільних їдалень Миколаєва закуплять теплові шафи: управління освіти вже оголосило тендер на ₴3,4 млн

Юлія Бойченко
новини

Операція «Мідас»: НАБУ оголосили підозру сімом учасникам у справі про корупцію в енергетиці

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Через атаки росіян на кордоні з Румунією зникло світло: пропуск авто ускладнений
На Херсонщині через обстріли поранено сімох людей, пошкоджені будинки й газопровід
Лубінець заявив про хаос у транзитних центрах і закликав змінити підхід до евакуації

Миколаївська підприємиця заявила, що будує елітний бункер в Португалії зі ставком та пасовищами для «курочок та козочок»

У Миколаєві відкриють 70 точок для продажу ялинок

1 година тому

В Південноукраїнську збираються затвердити бренд міста: як він виглядатиме

Головне сьогодні