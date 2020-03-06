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Американский актер, политик Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot из-за создания робота с его лицом. Знаменитость требует 10 миллионов долларов компенсации за использование робота в коммерческих целях.
Об этом сообщает издание TMZ.
.@Schwarzenegger’s creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq— Digital Trends (@DigitalTrends) March 3, 2020
По словам адвокатов бывшего губернатора американского штата Калифорния, у Promobot не было права использовать его образ.
В то же время в интервью российским СМИ представитель пресс-службы компании заявил, что в адрес Promobot никаких претензий от Арнольда Шварценеггера или его команды не поступало.
— Наши специалисты уже направили команде [Арнольда Шварценеггера] свое письмо. И сейчас мы находимся в процессе переговоров, чтобы выяснить, что это такое, – подчеркнули в пресс-службе компании.
Компания по производству человекоподобных роботов осенью прошлого года на выставке в Санкт-Петербурге представила робота-двойника знаменитого актера.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер одолжил свой электромобиль экоактивистке Грете Тунберг для ее поездки в Канаду.
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Американский актер, политик Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot из-за создания робота с его лицом. Знаменитость требует 10 миллионов долларов компенсации за использование робота в коммерческих целях.
Об этом сообщает издание TMZ.
.@Schwarzenegger’s creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq— Digital Trends (@DigitalTrends) March 3, 2020
По словам адвокатов бывшего губернатора американского штата Калифорния, у Promobot не было права использовать его образ.
В то же время в интервью российским СМИ представитель пресс-службы компании заявил, что в адрес Promobot никаких претензий от Арнольда Шварценеггера или его команды не поступало.
— Наши специалисты уже направили команде [Арнольда Шварценеггера] свое письмо. И сейчас мы находимся в процессе переговоров, чтобы выяснить, что это такое, – подчеркнули в пресс-службе компании.
Компания по производству человекоподобных роботов осенью прошлого года на выставке в Санкт-Петербурге представила робота-двойника знаменитого актера.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер одолжил свой электромобиль экоактивистке Грете Тунберг для ее поездки в Канаду.