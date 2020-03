Американский актер, политик Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot из-за создания робота с его лицом. Знаменитость требует 10 миллионов долларов компенсации за использование робота в коммерческих целях.

Об этом сообщает издание TMZ.

.@Schwarzenegger’s creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq