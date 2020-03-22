Количество случаев коронавируса в мире превысило 308 тысяч человек, более 13 000 человек умерли от этого вируса.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передаёт Голос Америки.

Только за последние сутки количество летальных случаев возросло на две тысячи.

Интенсивность распространения вируса значительно возросла, сообщает ВОЗ. Если первые 100 000 случаев смертельной болезни фиксировали в течение трех месяцев, то последние сто тысяч человек заболели за 12 дней.

Как сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, молодежь не имеет иммунитета к болезни. Тогда как пожилые люди больше болеют коронавируса, информация из многих стран показывает, что люди в возрасте до 50 лет составляют значительную часть пациентов, которым необходима госпитализация, сказал он.

— Сегодня я хочу обратиться к молодым людям: вы не являетесь непреодолимы. Этот вирус может положить вас в больницу на недели или даже убить вас. Даже если вы не заболеете, ваш выбор о том, куда пойти, может быть вопросом жизни и смерти для другого, - заявил гендиректор ВОЗ.

Солидарность - это главное, чтобы побороть COVID-19, добавил Тедрос Гебрейесус. По его словам, солидарность между молодыми и старыми, а также между странами может прервать цепи распространения и остановить вирус.

Впрочем, это требует чрезвычайных усилий, координации, преданности и непоколебимой политической воли, - добавил глава ВОЗ.

Тедрос на своей твиттер-странице распространил видео, как медсестры танцуют на рабочем месте, чтобы поддержать друг друга после долгой рабочей смены во время пандемии коронавируса.

— Несмотря на все вызовы, работники здравоохранения остаются сильными, преданными, позитивными и веселыми, - подписал видео генеральный директор ВОЗ.

К солидарности в борьбе с пандемией коронавируса призвал также в субботу президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

Напомним, что власти Лос-Анджелеса (США) считают необходимым и призвали не закрывать бизнес по производству и продаже каннабиса в городе во время карантина.