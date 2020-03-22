Власти Лос-Анджелеса (США) считают необходимым и призвали не закрывать бизнес по производству и продаже каннабиса в городе во время карантина.

Об этом сообщает FOX в Лос-Анджелесе.

«В соответствии с распоряжением мэра «Безопаснее дома» коноплянные предприятия получают все необходимые данные и временное одобрение на работу», — говорится в заявлении городского департамента по регулированию употребления каннабиса во время пандемии COVID-19.

Это означает, что работать могут даже каннабисные аптеки с временным разрешением.

Отмечается, что в четверг, 19 марта, мэр города Эрик Гарсетти издал приказ «Безопаснее дома», предписывающий всем жителям Лос-Анджелеса оставаться в своих домах и выходить только для удовлетворения насущных потребностей.

В приказе говорится, что работать в городе могут только предприятия, которые предоставляют услуги, имеющие крайне важное значение для здоровья и благополучия города.

При этом в перечень таких предприятий включены и каннабисные аптеки или любые вспомогательные медицинские услуги, производители и поставщики.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник призвал жителей области не паниковать, соблюдать режим карантина и пользоваться только официальными данными о ситуации с распространением коронавируса в Украине.