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Власти Лос-Анджелеса (США) считают необходимым и призвали не закрывать бизнес по производству и продаже каннабиса в городе во время карантина.
Об этом сообщает FOX в Лос-Анджелесе.
«В соответствии с распоряжением мэра «Безопаснее дома» коноплянные предприятия получают все необходимые данные и временное одобрение на работу», — говорится в заявлении городского департамента по регулированию употребления каннабиса во время пандемии COVID-19.
Это означает, что работать могут даже каннабисные аптеки с временным разрешением.
Отмечается, что в четверг, 19 марта, мэр города Эрик Гарсетти издал приказ «Безопаснее дома», предписывающий всем жителям Лос-Анджелеса оставаться в своих домах и выходить только для удовлетворения насущных потребностей.
В приказе говорится, что работать в городе могут только предприятия, которые предоставляют услуги, имеющие крайне важное значение для здоровья и благополучия города.
При этом в перечень таких предприятий включены и каннабисные аптеки или любые вспомогательные медицинские услуги, производители и поставщики.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник призвал жителей области не паниковать, соблюдать режим карантина и пользоваться только официальными данными о ситуации с распространением коронавируса в Украине.
Напомним, что на территории Николаевской области готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации в случае выявления хотя бы одного подтвержденного факта заболевания на коронавирус COVID-19.
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Власти Лос-Анджелеса (США) считают необходимым и призвали не закрывать бизнес по производству и продаже каннабиса в городе во время карантина.
Об этом сообщает FOX в Лос-Анджелесе.
«В соответствии с распоряжением мэра «Безопаснее дома» коноплянные предприятия получают все необходимые данные и временное одобрение на работу», — говорится в заявлении городского департамента по регулированию употребления каннабиса во время пандемии COVID-19.
Это означает, что работать могут даже каннабисные аптеки с временным разрешением.
Отмечается, что в четверг, 19 марта, мэр города Эрик Гарсетти издал приказ «Безопаснее дома», предписывающий всем жителям Лос-Анджелеса оставаться в своих домах и выходить только для удовлетворения насущных потребностей.
В приказе говорится, что работать в городе могут только предприятия, которые предоставляют услуги, имеющие крайне важное значение для здоровья и благополучия города.
При этом в перечень таких предприятий включены и каннабисные аптеки или любые вспомогательные медицинские услуги, производители и поставщики.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник призвал жителей области не паниковать, соблюдать режим карантина и пользоваться только официальными данными о ситуации с распространением коронавируса в Украине.
Напомним, что на территории Николаевской области готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации в случае выявления хотя бы одного подтвержденного факта заболевания на коронавирус COVID-19.