Глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний записал видеобращение к украинцам, в котором призвал людей не отчаиваться, наполнить душу молитвой, верой в Бога и Украину.

Епифаний посоветовал использовать время карантина для переосмысления простых вещей, чтобы увидеть настоящую их ценность.

Далее приводим полный текст обращения митрополита Епифания, видео которого опубликовано на странице ПЦУ в Facebook.

Дорогие братья и сестры!

Уже более двух недель мы с вами, вместе со всем миром, проходим испытания пандемией и карантином. Кому-то эти испытания преодолевать легче, кому-то - сложнее, а кому-то - просто невыносимо. Будем откровенны, жизнь большинства из нас еще недавно — это чрезвычайная занятость, планирование на будущее и повседневные заботы.

Карантин будто ставит на паузу все эти вещи. Но не отчаивайтесь. Бог и Его Церковь - с вами.

Посмотрите на время карантина как на время возможностей, которые дает нам Господь. Оставшись в одиночестве или в узком кругу родных людей, мы имеем сегодня возможность переосмыслить простые, как казалось ранее, вещи — ценность личного общения, возможность посещения храма, действенность искренней молитвы, вес дружеских встреч, тепло семейных торжеств или путешествия.

Вспомним, как в бешеном водовороте событий мы привыкли отсрочить то, что на самом деле невозможно отложить на потом - только потерять. Живите этими мгновениями сегодня.

Проявите заботу о своих родных и близких, сказав им: «Я тебя люблю. Я - рядом, я молюсь за тебя». В этих словах мы разделяем я и ты, но становимся едиными, благодаря «люблю». Эти слова, как возможно никогда раньше, приобретают особое значение, поскольку проникают не только в сердце ближнего, но и согревают своим теплом весь мир, ведь Бог есть Любовь. «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться; много может усиленная молитва праведного», — пишет в своем послании апостол Иаков.

Завтра, в воскресенье, этот храм, который может вместить сотни людей, не впервые будет почти пустым, но и едва ли не впервые он будет таким полным - потому, верю, тысячи и тысячи верующих молиться вместе с нами из своих домов, приобщаясь к молитве благодаря онлайн-трансляции.

Помните, нас объединяют, в первую очередь, не только стены дома, а вера в Бога и молитва - за всех и за каждого, за Украину.

Бережем друг друга и молимся. Церковь - с тобой!