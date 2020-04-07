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В Полтаве открылся онлайн-сервис для выпуска справок-пропусков для проезда в общественном транспорте.
Об этом сообщил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота.
Портал назвали Я-сервис и уже сейчас он дает возможность предпринимателям буквально за несколько простых шагов сформировать базу данных работников и распечатать для них спецпропуска.
— Мы обратились к нескольким полтавским IT-специалистам, которые постоянно поддерживают город своими проектами, чтобы они помогли в создании такого ресурса. За два неполных дня — есть вполне бесплатный сервис. Теперь каждый работодатель может за несколько минут зарегистрировать свое предприятие в базе данных, указать вид деятельности, внести код ЕГРПОУ и перечень своих работников. После проверки департамент экономики города согласовывает допуск предприятию, если оно соответствует требованиям постановления, и работодатель может сразу распечатать такие пропуска с QR-кодом. Правоохранители и контроллеры, просканировав такой код, сразу же на экране смартфона видят, где работает человек и имеет ли разрешение на пользование транспортом, — рассказал Александр Шамота.
Отмечается, что с начала дня на сервисе зарегистрировалось больше 200 предприятий, а пропуски напечатали уже большн 150 горожанам.
Напомним, ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве, которые ранее ввел Кабинет министров, начнут действовать с четверга, 9 апреля.
Согласно постановлению правительства, пропуск доступен работникам учреждений, обеспечивающих охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управления и предоставления важнейших государственных услуг, энергообеспечения, водоснабжения, связь и коммуникации, финансовые и банковские услуги, функционирования инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл.
Однако ранее стало известно, что пропуска на проезд в общественном транспорте Николаева будут выдавать не только представителям профессий, утвержденных Кабинетом Министров.
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В Полтаве открылся онлайн-сервис для выпуска справок-пропусков для проезда в общественном транспорте.
Об этом сообщил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота.
Портал назвали Я-сервис и уже сейчас он дает возможность предпринимателям буквально за несколько простых шагов сформировать базу данных работников и распечатать для них спецпропуска.
— Мы обратились к нескольким полтавским IT-специалистам, которые постоянно поддерживают город своими проектами, чтобы они помогли в создании такого ресурса. За два неполных дня — есть вполне бесплатный сервис. Теперь каждый работодатель может за несколько минут зарегистрировать свое предприятие в базе данных, указать вид деятельности, внести код ЕГРПОУ и перечень своих работников. После проверки департамент экономики города согласовывает допуск предприятию, если оно соответствует требованиям постановления, и работодатель может сразу распечатать такие пропуска с QR-кодом. Правоохранители и контроллеры, просканировав такой код, сразу же на экране смартфона видят, где работает человек и имеет ли разрешение на пользование транспортом, — рассказал Александр Шамота.
Отмечается, что с начала дня на сервисе зарегистрировалось больше 200 предприятий, а пропуски напечатали уже большн 150 горожанам.
Напомним, ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве, которые ранее ввел Кабинет министров, начнут действовать с четверга, 9 апреля.
Согласно постановлению правительства, пропуск доступен работникам учреждений, обеспечивающих охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управления и предоставления важнейших государственных услуг, энергообеспечения, водоснабжения, связь и коммуникации, финансовые и банковские услуги, функционирования инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл.
Однако ранее стало известно, что пропуска на проезд в общественном транспорте Николаева будут выдавать не только представителям профессий, утвержденных Кабинетом Министров.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь