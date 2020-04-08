В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила блогера, которая размещала в интернете публикации с пропагандой сепаратизма и фейками о коронавирусе.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы также установили, что киевлянка по заданию кураторов из России пыталась дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Украине. С этой целью блогера размещала в сети ложную информацию о пандемии COVID-19, а также искривленные факты о ситуации в нашей стране накануне Дня победы над нацизмом.

— Для подготовки деструктивных материалов агитаторша использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и распространяла собственные публикации на аудиторию в несколько десятков тысяч пользователей интернета. Во время обыска по месту жительства злоумышленницы следственные спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, - сказано в сообщении.

Деятельность пророссийской блогера расследуется в рамках уголовного производства по части 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в Украине наказали 38-летнего мужчину.