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В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила блогера, которая размещала в интернете публикации с пропагандой сепаратизма и фейками о коронавирусе.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Оперативники спецслужбы также установили, что киевлянка по заданию кураторов из России пыталась дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Украине. С этой целью блогера размещала в сети ложную информацию о пандемии COVID-19, а также искривленные факты о ситуации в нашей стране накануне Дня победы над нацизмом.
— Для подготовки деструктивных материалов агитаторша использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и распространяла собственные публикации на аудиторию в несколько десятков тысяч пользователей интернета. Во время обыска по месту жительства злоумышленницы следственные спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, - сказано в сообщении.
Деятельность пророссийской блогера расследуется в рамках уголовного производства по части 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в Украине наказали 38-летнего мужчину.
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В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила блогера, которая размещала в интернете публикации с пропагандой сепаратизма и фейками о коронавирусе.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Оперативники спецслужбы также установили, что киевлянка по заданию кураторов из России пыталась дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Украине. С этой целью блогера размещала в сети ложную информацию о пандемии COVID-19, а также искривленные факты о ситуации в нашей стране накануне Дня победы над нацизмом.
— Для подготовки деструктивных материалов агитаторша использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и распространяла собственные публикации на аудиторию в несколько десятков тысяч пользователей интернета. Во время обыска по месту жительства злоумышленницы следственные спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, - сказано в сообщении.
Деятельность пророссийской блогера расследуется в рамках уголовного производства по части 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в Украине наказали 38-летнего мужчину.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь