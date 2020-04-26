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В Великобритании от коронавируса умерли больше 20 тысяч людей, количество инфицированных близится к 150 тысячам.
Об этом сообщается на сайте Минздрава Великобритании.
Отмечается, что всего в стране было протестировано 517 тысяч 836 человек, у 148 тысяч 377 людей они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 24 апреля, 20 тысяч 319 человек умерли.
Великобритания вошла в пятерку стран, преодолевших рубеж в 20 тысяч летальных исходов.
В США этот показатель достиг 51 тысячи 949 смертельных случаев, в Италии от коронавируса умерли 25 тысяч 969 человек, в Испании 22 тысячи 902 человека, во Франции 22 тысячи 245 человек.
Количество смертей удвоилось в королевстве менее чем за две недели. Рубеж в 10 тысяч летальных исходов был преодолен 12 апреля.
Число зарегистрированных за последние сутки смертей в Великобритании – 813, тогда как накануне власти сообщили о 684 новых летальных исходах.
Напомним, количество больных коронавирусом в Италии снизилось еще на тысячу. Эта тенденция наблюдается уже 5-й день подряд.
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В Великобритании от коронавируса умерли больше 20 тысяч людей, количество инфицированных близится к 150 тысячам.
Об этом сообщается на сайте Минздрава Великобритании.
Отмечается, что всего в стране было протестировано 517 тысяч 836 человек, у 148 тысяч 377 людей они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 24 апреля, 20 тысяч 319 человек умерли.
Великобритания вошла в пятерку стран, преодолевших рубеж в 20 тысяч летальных исходов.
В США этот показатель достиг 51 тысячи 949 смертельных случаев, в Италии от коронавируса умерли 25 тысяч 969 человек, в Испании 22 тысячи 902 человека, во Франции 22 тысячи 245 человек.
Количество смертей удвоилось в королевстве менее чем за две недели. Рубеж в 10 тысяч летальных исходов был преодолен 12 апреля.
Число зарегистрированных за последние сутки смертей в Великобритании – 813, тогда как накануне власти сообщили о 684 новых летальных исходах.
Напомним, количество больных коронавирусом в Италии снизилось еще на тысячу. Эта тенденция наблюдается уже 5-й день подряд.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов