В Великобритании от коронавируса умерли больше 20 тысяч людей, количество инфицированных близится к 150 тысячам.

Об этом сообщается на сайте Минздрава Великобритании.

Отмечается, что всего в стране было протестировано 517 тысяч 836 человек, у 148 тысяч 377 людей они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 24 апреля, 20 тысяч 319 человек умерли.

Великобритания вошла в пятерку стран, преодолевших рубеж в 20 тысяч летальных исходов.

В США этот показатель достиг 51 тысячи 949 смертельных случаев, в Италии от коронавируса умерли 25 тысяч 969 человек, в Испании 22 тысячи 902 человека, во Франции 22 тысячи 245 человек.

Количество смертей удвоилось в королевстве менее чем за две недели. Рубеж в 10 тысяч летальных исходов был преодолен 12 апреля.

Число зарегистрированных за последние сутки смертей в Великобритании – 813, тогда как накануне власти сообщили о 684 новых летальных исходах.

Напомним, количество больных коронавирусом в Италии снизилось еще на тысячу. Эта тенденция наблюдается уже 5-й день подряд.