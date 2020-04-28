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В Черногории три дня подряд не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, и число активных случаев меньше, чем тех, кто вылечился.
Об этом сообщает Европейская правда.
По данным органов здравоохранения, начиная с 17 марта, когда был подтвержден первый случай заболевания, было зарегистрировано 312 случаев инфицирования, с начала эпидемии 189 человек вылечились
Главный эпидемиолог страны Сенад Бегик объявил о массовом тестировании во всех муниципалитетах.
В марте Черногория закрыла свои границы, аэропорты и морские порты, школы и запретила все общественные мероприятия и занятия спортом на свежем воздухе, чтобы обуздать распространение вируса.
Отметим, что в Черногории долго не фиксировали случаев заражения коронавирусом.
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В Черногории три дня подряд не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, и число активных случаев меньше, чем тех, кто вылечился.
Об этом сообщает Европейская правда.
По данным органов здравоохранения, начиная с 17 марта, когда был подтвержден первый случай заболевания, было зарегистрировано 312 случаев инфицирования, с начала эпидемии 189 человек вылечились
Главный эпидемиолог страны Сенад Бегик объявил о массовом тестировании во всех муниципалитетах.
В марте Черногория закрыла свои границы, аэропорты и морские порты, школы и запретила все общественные мероприятия и занятия спортом на свежем воздухе, чтобы обуздать распространение вируса.
Отметим, что в Черногории долго не фиксировали случаев заражения коронавирусом.