Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев обратился в МИД с требованием принять меры в отношении изданий New York Times и Financial Times за статьи, в которых утверждалось, что в РФ занижают показатели смертности от коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс.

— В ближайшее время мы направим их в МИД России и другие уполномоченные органы для принятия персонифицированных мер реагирования в отношении этих журналистов вплоть до лишения их аккредитации в России, — заявил Василий Пискарев.

Он отметил также, что публикации проверят на соответствие российскому законодательству.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подготовила письма в FT и NYT с требованием опровергнуть опубликованную информацию.

— Дальше шаги в отношении FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение, — заявила Мария Захарова.

Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс в комментарии отметила, что не сомневается в достоверности информации из статей.

— Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются, — заявила Даниэль Роадс.

Ранее сообщалось, что количество людей умерших от коронавируса в России может быть на 70% больше от официальных данных.