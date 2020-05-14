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Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев обратился в МИД с требованием принять меры в отношении изданий New York Times и Financial Times за статьи, в которых утверждалось, что в РФ занижают показатели смертности от коронавируса.
Об этом сообщает Интерфакс.
— В ближайшее время мы направим их в МИД России и другие уполномоченные органы для принятия персонифицированных мер реагирования в отношении этих журналистов вплоть до лишения их аккредитации в России, — заявил Василий Пискарев.
Он отметил также, что публикации проверят на соответствие российскому законодательству.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подготовила письма в FT и NYT с требованием опровергнуть опубликованную информацию.
— Дальше шаги в отношении FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение, — заявила Мария Захарова.
Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс в комментарии отметила, что не сомневается в достоверности информации из статей.
— Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются, — заявила Даниэль Роадс.
Ранее сообщалось, что количество людей умерших от коронавируса в России может быть на 70% больше от официальных данных.
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Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев обратился в МИД с требованием принять меры в отношении изданий New York Times и Financial Times за статьи, в которых утверждалось, что в РФ занижают показатели смертности от коронавируса.
Об этом сообщает Интерфакс.
— В ближайшее время мы направим их в МИД России и другие уполномоченные органы для принятия персонифицированных мер реагирования в отношении этих журналистов вплоть до лишения их аккредитации в России, — заявил Василий Пискарев.
Он отметил также, что публикации проверят на соответствие российскому законодательству.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подготовила письма в FT и NYT с требованием опровергнуть опубликованную информацию.
— Дальше шаги в отношении FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение, — заявила Мария Захарова.
Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс в комментарии отметила, что не сомневается в достоверности информации из статей.
— Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются, — заявила Даниэль Роадс.
Ранее сообщалось, что количество людей умерших от коронавируса в России может быть на 70% больше от официальных данных.