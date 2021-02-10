Об этом говорится на странице Адвокатской совещательной группы, которая защищает интересы семей пострадавших во время Революции достоинства.

Адвокаты отметили, что соответствующий проект постановления, который должен признать политическое значение революции 2013-2014 годов, зарегистрирован в Верховной Раде уже больше года, однако его до сих пор не вынесли на голосование.

Этот законопроект предусматривает:

подчеркивает недопустимость промедления с расследованием «дел Майдана»;

предлагает признать Революцию достоинства одним из ключевых событий украинского государства и выразителем национальной идеи свободы;

дает оценку действиям Виктора Януковича, милицейских подразделений «Беркут» и других фигурантов событий Революции достоинства.

Адвокаты вспомнили, что многочисленные нарушения со стороны власти во время Революции достоинства уже признал Европейский суд по правам человека.

— Считаем недопустимым, что законодательный орган Украины остается в стороне от предоставления политической оценки событиям Евромайдана, Революции достоинства и их последствиям, — подчеркнули в адвокатской группе.

Напмоним, Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования и науки изучить учебник по истории Украины по освещению событий Революции Достоинства.