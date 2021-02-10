Адвокаты семей Небесной сотни и пострадавших участников Революции достоинства призвали народных депутатов безотлагательно вынести на голосование проект постановления, которое должно дать правовую оценку событиям Революции достоинства. Его зарегистрировали в парламенте еще в январе 2020 года.
Об этом говорится на странице Адвокатской совещательной группы, которая защищает интересы семей пострадавших во время Революции достоинства.
Адвокаты отметили, что соответствующий проект постановления, который должен признать политическое значение революции 2013-2014 годов, зарегистрирован в Верховной Раде уже больше года, однако его до сих пор не вынесли на голосование.
Этот законопроект предусматривает:
Адвокаты вспомнили, что многочисленные нарушения со стороны власти во время Революции достоинства уже признал Европейский суд по правам человека.
— Считаем недопустимым, что законодательный орган Украины остается в стороне от предоставления политической оценки событиям Евромайдана, Революции достоинства и их последствиям, — подчеркнули в адвокатской группе.
Напмоним, Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования и науки изучить учебник по истории Украины по освещению событий Революции Достоинства.
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Адвокаты семей Небесной сотни и пострадавших участников Революции достоинства призвали народных депутатов безотлагательно вынести на голосование проект постановления, которое должно дать правовую оценку событиям Революции достоинства. Его зарегистрировали в парламенте еще в январе 2020 года.
Об этом говорится на странице Адвокатской совещательной группы, которая защищает интересы семей пострадавших во время Революции достоинства.
Адвокаты отметили, что соответствующий проект постановления, который должен признать политическое значение революции 2013-2014 годов, зарегистрирован в Верховной Раде уже больше года, однако его до сих пор не вынесли на голосование.
Этот законопроект предусматривает:
Адвокаты вспомнили, что многочисленные нарушения со стороны власти во время Революции достоинства уже признал Европейский суд по правам человека.
— Считаем недопустимым, что законодательный орган Украины остается в стороне от предоставления политической оценки событиям Евромайдана, Революции достоинства и их последствиям, — подчеркнули в адвокатской группе.
Напмоним, Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования и науки изучить учебник по истории Украины по освещению событий Революции Достоинства.