Министр транспорта Питт Буттиджич проехал на арендованном велосипеде по улицам Нью-Йорка.

Об этом сообщает Dcist.

Он был замечен сотрудником службы безопасности на велосипедной дорожке по Нью-Джерси авеню, качественное покрытие там обещали подготовить к следующем году. Вашингтонская ассоциация велосипедистов уверена, что такие темпы черезчур медленные.

Пользователи Twitter пожурили политика за то, что его сиденье было слишком низким для оптимальной езды — сам министр согласился с претензиями. В ответ официальная страница ведомства в соцсети попросила еще советов по езде на велосипеде для новоутвержденного министра.

This is a photo of Secretary Pete riding a bikeshare bike. He's doing it terribly. Adjust the seat height, buddy! pic.twitter.com/nM1ftS3gbu