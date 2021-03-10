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Министр транспорта Питт Буттиджич проехал на арендованном велосипеде по улицам Нью-Йорка.
Об этом сообщает Dcist.
Он был замечен сотрудником службы безопасности на велосипедной дорожке по Нью-Джерси авеню, качественное покрытие там обещали подготовить к следующем году. Вашингтонская ассоциация велосипедистов уверена, что такие темпы черезчур медленные.
Пользователи Twitter пожурили политика за то, что его сиденье было слишком низким для оптимальной езды — сам министр согласился с претензиями. В ответ официальная страница ведомства в соцсети попросила еще советов по езде на велосипеде для новоутвержденного министра.
This is a photo of Secretary Pete riding a bikeshare bike. He's doing it terribly. Adjust the seat height, buddy! pic.twitter.com/nM1ftS3gbu— Alan Zilberman (@alanzilberman) February 26, 2021
В интервью Axios он рассказал, что правительство думает только об автотранспорте, самолетах и поездах, и меньше уделяет внимания велосипедам, электротранспорту и инвалидным коляскам, отметив, что дороги существуют не только для транспортных средств. По его мнению, нужно делать так, чтобы пешеходы, велосипедисты и бизнес «могли существовать на одной дороге».
Ранее он участвовал в праймериз Демократической партии к выборам президента США в прошлом году.
Напомним, мэр города Сауз-Бенд штата Индиана Пит Буттиджич прекратил участие в выборах номинанта от Демократической партии для участия в президентских выборах в США.
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Министр транспорта Питт Буттиджич проехал на арендованном велосипеде по улицам Нью-Йорка.
Об этом сообщает Dcist.
Он был замечен сотрудником службы безопасности на велосипедной дорожке по Нью-Джерси авеню, качественное покрытие там обещали подготовить к следующем году. Вашингтонская ассоциация велосипедистов уверена, что такие темпы черезчур медленные.
Пользователи Twitter пожурили политика за то, что его сиденье было слишком низким для оптимальной езды — сам министр согласился с претензиями. В ответ официальная страница ведомства в соцсети попросила еще советов по езде на велосипеде для новоутвержденного министра.
This is a photo of Secretary Pete riding a bikeshare bike. He's doing it terribly. Adjust the seat height, buddy! pic.twitter.com/nM1ftS3gbu— Alan Zilberman (@alanzilberman) February 26, 2021
В интервью Axios он рассказал, что правительство думает только об автотранспорте, самолетах и поездах, и меньше уделяет внимания велосипедам, электротранспорту и инвалидным коляскам, отметив, что дороги существуют не только для транспортных средств. По его мнению, нужно делать так, чтобы пешеходы, велосипедисты и бизнес «могли существовать на одной дороге».
Ранее он участвовал в праймериз Демократической партии к выборам президента США в прошлом году.
Напомним, мэр города Сауз-Бенд штата Индиана Пит Буттиджич прекратил участие в выборах номинанта от Демократической партии для участия в президентских выборах в США.