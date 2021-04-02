Одесская прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу о контрабанде кокаина: в нем заметны расхождения с первоначальной цифрой о количестве конфискованного наркотика.

Об этом сообщает «Обозреватель».

В октябре прокуратура сообщала, что изъято около 120 кг кокаина на сумму около 40 миллиона долларов.

— Наркотик прибыл из Республики Перу в контейнере внутри конструкций станка, он расфасован в 114 брикетов, — отмечало ведомство.

Однако 1 апреля в прокуратуре указали, что направили в суд обвинительный акт по контрабанде лишь 80 кг кокаина стоимостью в 30 миллион долларов.

В пресс-службе прокуратуры объяснили изданию, что 80 кг – это вес чистого кокаина «после проведенной экспертизы», таким образом, изначально изьятые 120 килограмм кокаина почти на треть состояла из неизвестных примесей.

То есть, по их словам, изначальные 120 кг якобы были с примесями.

Напомним, Служба безопасности блокировала деятельность банды, которая получала миллионные «прибыли» от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в различные регионы страны.