В Минздраве разрешили делать прививки против коронавируса священникам на втором этапе кампании вакцинации.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

«Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям «приравнял» священнослужителей к социальным работникам. Теперь духовники смогут получить прививку против COVID-19 на 2-м этапе вакцинации, в соответствии с дорожной картой», — говорится в сообщении.

В Центре общественного здоровья отмечают, что священнослужители тесно контактируют с людьми, которые относятся к группам риска, поэтому их вакцинация на 2-м этапе является необходимым шагом.

Чтобы записаться на прививку, священнослужителям нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат желающим о времени и месте прививки, рассказали в ЦОЗ.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 апреля, вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 180 жителей Николаевской области. Это на 170 прививок меньше, чем днем ранее, 7 апреля, а также один из самых низких показателей вакцинации среди других регионов за сутки.