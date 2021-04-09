Директора Николаевской школы №31 Алину Архипову выбрали лучшим «руководителем учебного учреждения» в национальном конкурсе «Учитель года-2021».

Свои поздравления выразил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Языковой обмудсмен засвидельствовал свое почтение, отметив, что педагог получила свою награду совершенно заслуженно.

— Браво, Алина! Заслуженно, честно, справедливо! Ждем вручения награды и отличий «Заслуженный учитель Украины», — прокомментировал Тарас Креминь.

Напомним, директор школы № 31 в Николаеве Алина Архипова вошла в состав Консультационного совета по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования при Президенте Украины.