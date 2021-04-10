Министерство здравоохранения летом 2021 года планирует развернуть центры вакцинации в городах-миллионниках - Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

Об этом пишет Украинская правда.

О таких планах сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на встрече с журналистами.

Вакцинальные центры планируют развернуть на территории, например, выставочных центров. Там смогут прививать примерно 10 тысяч человек в день.

Сейчас, по словам Ляшко, в пунктах вакцинации делают в среднем 30 прививок в сутки. Минимально — 20 прививок, максимально — 50.

Напомним, на данный момент в мире от коронавируса привилось около пяти процентов населения мира, однако большую часть вакцин получили богатые страны.