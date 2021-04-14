Украинские выпускники, которые лучше всех сдадут внешнее независимое оценивание, получат по 10 тысяч гривен стипендии Президента.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram-канале после заседания правительства.

«Украинские ученики, которые лучше всех сдадут ВНО получат по 10 тысяч гривен стипендии Президента. Всего планируется назначать ежегодно до 270 таких стипендий», — отметил он.

Также Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин утвердил положение о том, что победители всеукраинских ученических олимпиад получат единовременные выплаты в размере 20 тысяч гривен. Победители международных олимпиад — 100 тысяч гривен.

По словам премьер-министра, это важные инициативы для поддержки талантливой молодежи, они свидетельствуют о том, что хорошие результаты в учебе получат признание на уровне государства.