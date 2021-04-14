Украинские выпускники, которые лучше всех сдадут внешнее независимое оценивание, получат по 10 тысяч гривен стипендии Президента.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram-канале после заседания правительства.
«Украинские ученики, которые лучше всех сдадут ВНО получат по 10 тысяч гривен стипендии Президента. Всего планируется назначать ежегодно до 270 таких стипендий», — отметил он.
Также Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин утвердил положение о том, что победители всеукраинских ученических олимпиад получат единовременные выплаты в размере 20 тысяч гривен. Победители международных олимпиад — 100 тысяч гривен.
По словам премьер-министра, это важные инициативы для поддержки талантливой молодежи, они свидетельствуют о том, что хорошие результаты в учебе получат признание на уровне государства.
Напомним, в 2020 году 447 участников основной сессии внешнего независимого тестирования сдали экзамены на максимальный балл — 200 баллов. Это вдвое больше, чем в 2019 году. Тогда ВНО на 200 составили 274 участника.
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
Украинские выпускники, которые лучше всех сдадут внешнее независимое оценивание, получат по 10 тысяч гривен стипендии Президента.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram-канале после заседания правительства.
«Украинские ученики, которые лучше всех сдадут ВНО получат по 10 тысяч гривен стипендии Президента. Всего планируется назначать ежегодно до 270 таких стипендий», — отметил он.
Также Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин утвердил положение о том, что победители всеукраинских ученических олимпиад получат единовременные выплаты в размере 20 тысяч гривен. Победители международных олимпиад — 100 тысяч гривен.
По словам премьер-министра, это важные инициативы для поддержки талантливой молодежи, они свидетельствуют о том, что хорошие результаты в учебе получат признание на уровне государства.
Напомним, в 2020 году 447 участников основной сессии внешнего независимого тестирования сдали экзамены на максимальный балл — 200 баллов. Это вдвое больше, чем в 2019 году. Тогда ВНО на 200 составили 274 участника.