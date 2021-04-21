Николаевская городская свалка заполнена на 92% и сможет принять еще 865 тысяч тонн отходов.

Соответствующую информацию предоставили в мэрии Николаева в ответ на информационный запрос Шиповника.

Общий объем мусора, который городской полигон твердых бытовых отходов может принять согласно своему первоначальному проекту — 10,9 миллионов тонн. Согласно данным мэрии, городская свалка уже приняла 10,035 миллионов тонн отходов. Это означает, что она заполнена на 92%.

Исходя из цифр, можно прийти к выводу, что на городском полигоне бытовых отходов можно захоронить еще 865 тысяч тонн мусора.

За минувший 2020 год со всего Николаева на свалку было свезено чуть больше 176 тысяч тонн отходов. При этом последние несколько лет количество мусора в городе только растет. Если оттолкнуться от цифры 176 тысяч тонн мусора в один календарный год, то можно прийти к выводу, что городская свалка будет полностью заполнена меньше, чем через пять лет — к осени 2025-го.

Напомним, в марте 2021 года заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Александр Брыжатый, отвечая на вопрос журналиста о том, какие меры предприняты Департаментом в 2020 году с целью улучшения работы в сфере обращения с отходами, рассказал о работах по изучению морфологии бытовых отходов.

Он также сообщил, что предприятием «Николаевкоммунтранс» была приобретена за собственный счет 1 машина для сбора мусора, а Департамент приобрел машину для сбора мусора из контейнеров углубленного типа.