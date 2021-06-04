В пятницу, 4 июня, вступили в силу обновленные Общие правила этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, утвержденные приказом НАГС от 28.04.2021 № 72-21.

Об этом информирует Юридическая практика.

Государственные служащие и должностные лица местного самоуправления должны:

проявлять сдержанность в случае критики или оскорблений со стороны граждан;

замечать о неприемлемости такого поведения и необходимости соблюдения норм вежливого общения.

На работе и во вне рабочее время госслужащим запрещено распространять информацию, которая может повредить репутации государственных органов и органов местного самоуправления. В частности, не следует размещать негативные комментарии на сайтах и в социальных сетях.

Госслужащим запрещено:

использовать нецензурную лексику, говорить с повышенной интонацией;

унизительно комментировать внешний вид, одежду, возраст, пол, семейное положение или вероисповедания лица;

распространять слухи, обсуждать личную или семейную жизнь коллег, членов их семей, близких лиц;

учитывать частные, семейные, общественные или другие отношения или интересы, принимая решение при исполнении своих должностных обязанностей;

дискриминировать по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, а также по языковым или другим признакам;

допускать действия сексуального характера, выраженные словесно (угрозы, запугивания, непристойные замечания) или физически (прикосновения, похлопывания), унижающие или оскорбляющие лиц, находящихся в отношениях трудового, служебного, материального или иного подчинения.

Напомним, cекретаря Коростышевского городского совета Житомирской области Юрия Сарапийчука уволили из-за сексизма и оскорблений в адрес депутата Юлии Юзефович.