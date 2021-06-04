В пятницу, 4 июня, вступили в силу обновленные Общие правила этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, утвержденные приказом НАГС от 28.04.2021 № 72-21.
Об этом информирует Юридическая практика.
Государственные служащие и должностные лица местного самоуправления должны:
На работе и во вне рабочее время госслужащим запрещено распространять информацию, которая может повредить репутации государственных органов и органов местного самоуправления. В частности, не следует размещать негативные комментарии на сайтах и в социальных сетях.
Госслужащим запрещено:
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В пятницу, 4 июня, вступили в силу обновленные Общие правила этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, утвержденные приказом НАГС от 28.04.2021 № 72-21.
Об этом информирует Юридическая практика.
Государственные служащие и должностные лица местного самоуправления должны:
На работе и во вне рабочее время госслужащим запрещено распространять информацию, которая может повредить репутации государственных органов и органов местного самоуправления. В частности, не следует размещать негативные комментарии на сайтах и в социальных сетях.
Госслужащим запрещено:
Напомним, cекретаря Коростышевского городского совета Житомирской области Юрия Сарапийчука уволили из-за сексизма и оскорблений в адрес депутата Юлии Юзефович.