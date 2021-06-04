Неинфекционные заболевания формируют более 80% смертности в Украине.

Об этом сообщил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Владислав Збанацкий на брифинге по случаю старта украинского-швейцарского проекта «Действуем для здоровья», передает Укринформ.

— Если мы говорим о неинфекционных заболеваниях, то в Украине они формируют более 80% смертности, — сказал Владислав Збанацкий.

Он отметил, что сейчас продолжительность жизни в Украине не соответствует показателю продолжительности жизни в странах с высоким и средним доходом.

В свою очередь государственный эксперт директората общественного здоровья и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Марта Мельник сообщила, что правительство приняло национальный план мероприятий по неинфекционным заболеваниям для достижения глобальных целей устойчивого развития. По ее словам, план мероприятий направлен на устранение факторов возникновения неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение.

Также план мероприятий направлен на повышение двигательной активности среди украинцев, формирование навыков здорового питания, профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний.

Напомним, в Украине пересмотрели данные летальности от коронавируса. Так, реальная смертность от COVID-19 в 2020 году в стране была почти втрое больше, чем публиковали в статистике Министерства здравоохранения.