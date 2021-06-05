В Украине, по состоянию на утро 5 июня, показателям «зеленой» зоне карантина соответствуют 15 регионов. При этом вся страна в «желтой» зоне.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Минздрава.

Еще в двух областях за минувшие сутки улучшилась ситуация с коронавирусом. Донецкая и Львовская область снизила коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Там он составляет 4,6% и 4,4% соответственно.

Киев также обозначен как регион, соответствующий «зеленой» зоне карантина. Однако коэффициент новых случаев второй день подряд составляет ровно 5%.

Также близки к «зеленой» зоны показатели в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях.

Напомним, по состоянию на субботу, 5 июня, в Николаевской области зарегистрировано 72 новых случая COVID-19, 90% из них — в Николаеве. Трое пациентов умерли от последствий болезни.