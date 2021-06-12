В пятницу, 11 июня, в Николаеве состоялся детский инклюзивный показ мод «Красота без границ». Моделей фотографировали в дизайнерских платьях для глянцевого журнала.

Об этом говорится в программе «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Подобный фотопроект благотворительный фонд «Доброта и доверие» реализовывает впервые. Модели — дети с инвалидностью в возрасте от 4 до 17 лет.

Фото Натальи Яремы

Идея проекта принадлежит основателю благотворительного фонда Валентине Ткаченко.

— Мы решили показать этих детей как моделей, в лучшем наряде модельера Елены Билык, но не в обычном показе мод, как должно быть, а уже на фотографиях. Ведь дети имеют разные диагнозы: и в колясках есть, и с ДЦП есть. Не все подготовленные к привычному дефиле на подиуме, — рассказала Валентина Ткаченко.

Она добавила, что в проекте участвует 12 разных детей с разными диагнозами.

Фото Ольги Черепановой

Над образами детей работали двое стилистов и четыре фотографов.

Одна из моделей — 12-летняя Алина Грозовая имеет синдром Дауна. На показе мод она демонстрировала дизайнерское платье в образе принцессы. В подобных съемках девочка участвует не впервые. В будущем Алина мечтает стать визажистом.

Алина Грозовая. Фото Ольги Черепановой

— Мне делали прическу: укладывали волосы, делали завивку. Делали губы красивые, красили ресницы. Я обожаю розовый цвет. Очень люблю рисовать,— поделилась Алина Грозовая.

Все фотографии войдут в глянцевый журнал «Модель». Также в планах фонда организовать фотовыставку и в Киеве.

Напомним, в марте благотворительный фонд «Доброта и доверие» создал социальный проект «Особенные и счастливые» — раз в месяц мамам детей с инвалидностью предоставляли бесплатные парикмахерские услуги.