За минувшие сутки, в Украине,16 июня , подтвердили 1188 случаев коронавируса. В частности, заболели 64 ребенка и 6 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

.Госпитализировали 601 человека, от осложнений, связанных с течением заболевания, умерло 55 пациента.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

Осуществлено тестирований за сутки: методом ПЦР - 27036 человек, ИФА - 10538 человек, экспресс-тестами - 17722 человека.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 227 225 человек, при этом выздоровели - 2 145 660 человек и умерли - 51 902.

Напомним, британское исследование подтвердило высокую эффективность Pfizer против всех штаммов коронавируса.