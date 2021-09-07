В Николаеве жители нескольких домов по проспекту Героев Украины в микрорайоне Соляные больше двух недель остаются без газоснабжения.

Об этом Преступности.Нет сообщили николаевцы.

Речь идет о домах по адресу ПГУ, 77а и 79б. По словам жильцов, они находятся без газа с 23 августа. Они намерены перекрывать дорогу, если «Николаевгаз» не возобновит газоснабжение в скором времени.

В свою очередь в пресс-службе «Николаевгаза» в комментарии изданию заявили, что газоснабжение по этим адресам было отключено аварийно-диспетчерской службой в связи с током на газопроводе.

Также на предприятии отметили, что балансодержателем домов является компания «Місто для людей», которая обязана предъявить акты и оплатить счет по запуску газа, после чего его обещают возобновить.

— На данный момент для возобновления газоснабжения организации «Місто для людей» необходимо подписать акт раздела границ балансовой принадлежности газопроводов, предоставить акт об отсутствии тока на газопроводе и оплатить счет на пуск газа. После того как данная организация выполнит все условия, то на данный адрес будет направлена служба комплексного приборного обследования для подтверждения отсутствия тока на газопроводе, после чего газоснабжение будет возобновлено, — сообщает «Николаевгаз».

Напомним, как ранее Жительница села в Николаевском районе пожаловалась, что люди три недели сидят без газа – в «Николаевгазе» говорят, что таких осталось несколько домов.

Напомним, в июне из-за вмешательства в газовую систему 32 квартиры в Николаеве остались без газа. Житель одной из квартир попытался самостоятельно заменить газовый водонагреватель, из-за чего вода попала в газовую систему.