В Николаевской области с 1 июня и по сегодняшний день в 3,5% коронавирус устанавливали у людей, которые вакцинировались.

Об этом во время онлайн-брифинга в четверг, 30 сентября, сообщил главный санитарный врач Николаевщины Владимир Клочко.

— На сегодняшний день 3,5% заболевших с 1 июня составляют те, кто был вакцинирован. Всего 3,5%. Показатель по Украине 3,3%. Это очень хорошие показатели. Я подтверждаю как врач, что на сегодняшний день койки в реанимациях загружены именно среди тех, кто не вакцинирован, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Николаевской области за все время прививочной кампании против коронавируса было зафиксировано 5 случаев осложнений.

Также сообщалось, что уровень заболеваемости COVID-19 на Николаевщине превышен в 2,3 раза. Напомним, по состоянию на 30 сентября в Николаевской области выявлено 227 новых подтвержденных случаев коронавируса, 8 человек умерли от последствий заболевния. В Украине за минувшие сутки, 29 сентября, подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса.