Завтра, 16 ноября, в Заводском районе Николаева временно прекратят водоснабжение.

Об этом пишут на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.

Указано, что водопроводная сеть будет проводить аварийно-ремонтные работы по замене задвижек водопровода диаметром 1000 миллиметров на улице Индустриальная.

По этой причине с 9:00 до 22:00 воды не будет по улице Индустриальной и на Николаевской ТЭЦ. Кроме того, в то же время понизят давление сети в микрорайоне Намыв. С 5 этажа водоснабжение будет отсутствовать.

Напомним, 13 ноября сотрудники «Николаевводоканала» работали на улице Колодезной, 35.