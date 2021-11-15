Завтра, 16 ноября, в Заводском районе Николаева временно прекратят водоснабжение.
Об этом пишут на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.
Указано, что водопроводная сеть будет проводить аварийно-ремонтные работы по замене задвижек водопровода диаметром 1000 миллиметров на улице Индустриальная.
По этой причине с 9:00 до 22:00 воды не будет по улице Индустриальной и на Николаевской ТЭЦ. Кроме того, в то же время понизят давление сети в микрорайоне Намыв. С 5 этажа водоснабжение будет отсутствовать.
Напомним, 13 ноября сотрудники «Николаевводоканала» работали на улице Колодезной, 35.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Завтра, 16 ноября, в Заводском районе Николаева временно прекратят водоснабжение.
Об этом пишут на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.
Указано, что водопроводная сеть будет проводить аварийно-ремонтные работы по замене задвижек водопровода диаметром 1000 миллиметров на улице Индустриальная.
По этой причине с 9:00 до 22:00 воды не будет по улице Индустриальной и на Николаевской ТЭЦ. Кроме того, в то же время понизят давление сети в микрорайоне Намыв. С 5 этажа водоснабжение будет отсутствовать.
Напомним, 13 ноября сотрудники «Николаевводоканала» работали на улице Колодезной, 35.