Сегодня, 13 ноября, в Центральном районе Николаева проводят аварийно-ремонтные работы водопровода.

Об этом сообщается на странице КП «Николаевводоканал» в Facebook.

Сотрудники предприятия работают на улице Колодезной, 35. До 16:00 воды не будет по таким адресам:

улица Колодезная, 2, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 17, 17А, 15, 15А, 13, 13А, 35, 35А, 37, 37А, 39;

улица Потемкинская, 141, 143, 143А, 145, 147, 149, 153, 155;

улица 6 Слободская, 1, 3, 5, 5А 7, 7А 9, 11;

проспект Центральный, 184, 186, 188.

Напомним, 3 ноября в микрорайоне Соляные в Николаеве также временно прекращали водоснабжение.