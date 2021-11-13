Сегодня, 13 ноября, в Центральном районе Николаева проводят аварийно-ремонтные работы водопровода.
Об этом сообщается на странице КП «Николаевводоканал» в Facebook.
Сотрудники предприятия работают на улице Колодезной, 35. До 16:00 воды не будет по таким адресам:
Напомним, 3 ноября в микрорайоне Соляные в Николаеве также временно прекращали водоснабжение.
Сегодня, 13 ноября, в Центральном районе Николаева проводят аварийно-ремонтные работы водопровода.
Об этом сообщается на странице КП «Николаевводоканал» в Facebook.
Сотрудники предприятия работают на улице Колодезной, 35. До 16:00 воды не будет по таким адресам:
Напомним, 3 ноября в микрорайоне Соляные в Николаеве также временно прекращали водоснабжение.