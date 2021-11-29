Баштанские правоохранители разыскивают несовершеннолетнюю девушку и ее молодого человека, которые ушли из дома.

Об этом уведомляют в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Накануне в Баштанский районный отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратился местный житель и сообщил, что три дня назад исчезла его несовершеннолетняя дочь Анастасия Богданова 2005 года рождения.

По информации отца, она может быть вместе со своим парнем Андреем Власовым 1997 года рождения. Молодые люди ушли из дома в селе Новопавловка и до настоящего времени не вернулись, об их местонахождении ничего не известно.

Приметы девушки: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, длинные. Одета в куртку светлого цвета и джинсы черного цвета.

Приметы парня: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Был одет в куртку и брюки цвета хаки.

Правоохранители просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемых или предоставить любую другую полезную информацию, сообщить ее в Баштанский районный отдел полиции по адресу: Баштанка, ул. С. Бойченко, 5, тел. (05158) 2-51-56, 102.

Напомним, в октябре правоохранители Николаева разыскивали горожанку, которая ушла из дома, до сих пор ее местонахождение неизвестно.