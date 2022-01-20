Городской голова Александр Сенкевич признал, что по городу часто остаются неубранными кучи листьев из-за того, что в городе плохо налажена работа в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Во время прямого эфира в соцсетях 18 января один из зрителей пожаловался, что на Потемкинской, 145 с осени не убрали огромную кучу листьев. Александр Сенкевич ответил, что такая ситуация наблюдается в разных районах города.

— На самом деле это одна из проблем. У нас, как говорят «у семи нянек дитя без глаза». Это происходит потому, что сегодня у нас компании, которые должны этим заниматься, управляющие компании, в центре — это «Центральный 1», «Турбота», Ингульском районе — «Місто для людей», в Корабельном районе это «Океан» и другие компании — они должны сгребать эти горы и готовить к тому, чтобы их вывезли, а администрации районов помогают. Где листья складывают в мешки, там их легче и быстрее вывозят, а где нужна специальная техника, у нас часто выходит, что задерживаются с вывозом, — отметил Александр Сенкевич.

По словам мэра, эту проблему должно решить КП «Парки», которое будет сотрудничать с районными администрациями и помогать решать вопросы вывоза листьев.

—В ближайшее время у нас будет работать КП «Парки», которое будет сотрудничать с районными администрациями и контролировать зеленые насаждения и будем вывозить все оперативно вместе с вывозом ТБО. Будут дополнительно большие контейнера-лодки, в которых будут вывозиться стихийные свалки и строительный мусор, — рассказал городской голова.

Напомним, что в Николаеве существует проблема стихийных свалок и свалок, которые образовываются возле мусорных контейнеров в разных районах города. Мэр Николаева, реагируя на жалобы местных жителей относительно свалок бытового мусора в центре города заявлял, что если бы николаевцы не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.

Под конец 2020 года николаевцы начали массово жаловаться на неубранные по городу кучи опавших листьев. В частности, жители микрорайона Водопой в Ингульском районе пожаловались на коммунальные службы, которые перед новогодними праздниками не убрали кучи опавших листьев.

Также жители дома по улице Фалеевская, 69 пожаловались на то, что у них во дворе образовалась свалка, а мусор никто не вывозит. Николаевский городской голова Александр Сенкевич проблему признал и заявил о том, что некоторые горожане устраивают свалки во дворах, выбрасывая мусор на кучи собранных опавших листьев.

Кроме этого житель Николаева Александр Голобродский прогулялся по улицам города и показал кучи неубранного мусора.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что убирать кучи опавших листьев на улицах Николаева начнут с января 2021 года, а после раскритиковал жителей города, которые выбрасывают свой мусор не в специально предназначенные для этого контейнеры для сбора ТБО, а на собранную листву, из-за чего образовываются стихийные свалки.

В 2021 году жители Николаева пожаловались на неубранную стихийную свалку мусора на пересечении улиц 7-я Слободская, Каразина и 1-ая Военная. Бытовые отходы туда начали свозить не только из близлежащих домов, но и с других районов города.

Глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. При этом, глава Администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовавшиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан и посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».

Позже комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии рекомендовала администрации Центрального района убрать все стихийные свалки на территории Ракетного Урочища до 1 сентября. Мэр Николаева Александр Сенкевич считает такую критику необъективной, а спустя месяц журналист показал образовавшиеся возле контейнерных площадок мусорные свалки Центральном районе Николаева.







