Замглавы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров сообщил, что в облздраве рассматривали вариант с назначением на должность временного руководителя инфекционной больницы представителя коллектива.

Об этом он сказал во время брифинга 19 января, отвечая на вопрос корреспондента НикВести.

Чиновник отметил, что этот назначать и.о. директора центра лечения инфекционных заболеваний не стали из-за «информации от правоохранительных органов». Дальше он уточнил, что информация касается нарушений со стороны админперсонала.

— Вопросами кадрового назначения занималось областное управление здравоохранения, соответствующую квалификацию подбирали и так далее. Я знаю, что они рассматривали разные варианты, в том числе и подобный. Но в силу тех обстоятельств и информации от правоохранительных органов, которая уже была предоставлена в большом объеме, назначить кого-то из коллектива не представлялось возможным. До того, пока эта информация не будет подтверждена либо в законном порядке опровергнута. Поэтому для того, чтобы была объективность, на два месяца назначили исполняющую обязанности, — отметил Юрий Гранатуров.

Он добавил, что не видит проблемы в том, что руководить учреждением временно поставили человека со стороны, так как и.о. главврача Ярослава Студзинская имеет и нужную квалификацию, и опыт работы в «ковидных» госпиталях.

— Я не вижу здесь никаких проблем. Извините меня, но почему во властных органах, я не буду их называть и показывать пальцем, назначают кого угодно, когда угодно и откуда угодно. А здесь врача с соответствующей квалификацией, с опытом работы, непродолжительным, но очень интенсивным, в «ковидных» госпиталях, заведующую отделением, терапевта-токсиколога нашей больницы скорой медицинской помощи нельзя назначить на эту должность. Для того, чтобы это был нормальный человек, николаевец, энергичный, грамотный, толковый. Такое решение приняли коллегиально в управлении здравоохранения, такое предложение подали главе областной администрации, — сказал он.

Ранее сообщалось, что 5 января недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы.

Также сообщалось, что в своем видеообращении она попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Напомним, адвокат Владимир Тимошин, который занимается делом Светланы Федоровой, недавно уволенной с должности главного врача Николаевской инфекционной больницы, предложил руководству области урегулировать вопрос до суда.

Как сообщалось, в Николаевской ОГА заявили, что сполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Сотрудники КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» заявили о том, что Николаевская облгосадминистрация не имела права назначать новую руководительницу.

Напомним, 24 декабря, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыли представители облсовета и ОГА с требованием предоставить доказательства увольнения Светланы Федоровой с должности директора.

В больнице же отметили, что в решении сессии даже не написано, с какого числа Светлану Федорову нужно уволить. Сотрудники центра не имеют на руках контракта, подписанного между Светланой Федоровой и областным советом и не знают, кто вообще имеет право его читать.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.