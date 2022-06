ВИДЕО Как сливали/защищали Херсон? Интервью с Героем Украины Интервью с Героем Украины Визит Зеленского в Николаев Звёздный шеф-повар кормит Николаев Интервью НикВести Интервью НикВести Жители сел Шевченково и Котлярево ежедневно страдают от обстрелов армии РФ Войска РФ обстреляли детскую площадку в Николаеве в День защиты детей Центр Нового Буга уничтожили ракетным комплексом «Точка-У» Сюжет Сюжет Отцу оторвало руку, сыну перебило кисть: Утренний обстрел Николаева 28 мая Война в Николаеве: последствия ракетных обстрелов 25 мая Дмитрий Марченко Интервью с руководителем обороны Николаева Интервью с руководителем обороны Николаева Советник главы ОП Сергей Лещенко о визите в Николаев Комментарий НикВести Комментарий НикВести

Реклама