С начала полномасштабной войны защитники Украины уничтожили около 34 тысяч 230 оккупантов, 3614 БТРов, 182 вертолета военных РФ. Наибольшие потери российские войска за минувшие сутки понесли на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 июня ориентировочно составили: