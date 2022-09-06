От полного освобождения бывшего райцентра Высокополье прошло всего несколько дней. За это время на улицах стало больше людей. Военные проводят разминирование, а правоохранители начали документировать преступления оккупантов.

Об этом пишет херсонское издание «МОСТ».

По словам людей, посетивших деоккупированный поселок, на улицах не людно — многие покинули свои дома, но гражданские в поселке есть.

Многие здания изуродованы, на обочинах и прямо на дорогах стоят разбитые гражданские машины и даже небольшая сельхозтехника.

Однозначно, что поселку придется долго приходить в себя и восстанавливаться после полугодовой оккупации.

Напомним, Офис Президента подтвердил отвоевание поселка Высокополье на севере Херсона.