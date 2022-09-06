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От полного освобождения бывшего райцентра Высокополье прошло всего несколько дней. За это время на улицах стало больше людей. Военные проводят разминирование, а правоохранители начали документировать преступления оккупантов.
Об этом пишет херсонское издание «МОСТ».
По словам людей, посетивших деоккупированный поселок, на улицах не людно — многие покинули свои дома, но гражданские в поселке есть.
Многие здания изуродованы, на обочинах и прямо на дорогах стоят разбитые гражданские машины и даже небольшая сельхозтехника.
Однозначно, что поселку придется долго приходить в себя и восстанавливаться после полугодовой оккупации.
Напомним, Офис Президента подтвердил отвоевание поселка Высокополье на севере Херсона.
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От полного освобождения бывшего райцентра Высокополье прошло всего несколько дней. За это время на улицах стало больше людей. Военные проводят разминирование, а правоохранители начали документировать преступления оккупантов.
Об этом пишет херсонское издание «МОСТ».
По словам людей, посетивших деоккупированный поселок, на улицах не людно — многие покинули свои дома, но гражданские в поселке есть.
Многие здания изуродованы, на обочинах и прямо на дорогах стоят разбитые гражданские машины и даже небольшая сельхозтехника.
Однозначно, что поселку придется долго приходить в себя и восстанавливаться после полугодовой оккупации.
Напомним, Офис Президента подтвердил отвоевание поселка Высокополье на севере Херсона.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга