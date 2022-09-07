Россияне потеряли на войне в Украине 50 тысяч 610 человек. За сутки ликвидировано 460 оккупантов, наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Прочие потери:

танков – 2097 (+20),

боевых бронированных машин – 4520 (+36),

артиллерийских систем – 1194 (+15),

РСЗО – 300 (+4),

средства ПВО – 156 (+0),

самолетов – 237 (+1),

вертолетов – 208 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4),

крылатые ракеты – 214 (+5),

корабли/катера – 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15),

специальная техника – 109(+0).

Напомним, что вчера, 6 сентября, зенитно-ракетные подразделения ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25, который наносил авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки и Сухого Ставка на Херсощине и Безымянного в Николаевской области.