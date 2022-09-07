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Россияне потеряли на войне в Украине 50 тысяч 610 человек. За сутки ликвидировано 460 оккупантов, наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Прочие потери:
Напомним, что вчера, 6 сентября, зенитно-ракетные подразделения ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25, который наносил авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки и Сухого Ставка на Херсощине и Безымянного в Николаевской области.
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Россияне потеряли на войне в Украине 50 тысяч 610 человек. За сутки ликвидировано 460 оккупантов, наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Прочие потери:
Напомним, что вчера, 6 сентября, зенитно-ракетные подразделения ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25, который наносил авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки и Сухого Ставка на Херсощине и Безымянного в Николаевской области.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга