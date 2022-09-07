Нина Макаренко из села Победа Броварского района Киевской области во время оккупации втерлась в доверие к оккупантам и украла у них патроны.

Об этом женщина рассказала телеканалу «СТБ».

В начале апреля в соцсетях разошелся ролик, снятый украинскими освободителями. Бойцы, зайдя в село Победа, встретили женщину, которая повела их к кроличьей клетке и передала им патроны, украденные у оккупантов.

Нина Игоревна Макаренко

Журналисты нашли Нину Макаренко, которая рассказала, как ей удалось обмануть россиян.

Женщина вспоминает, что заехав в деревню, оккупанты на танках вломились к ней в огород, поломали все и выстроились во дворе.

— Говорю: «Сынок, у нас здесь коронавирус, инфекции такие, что как заболеешь, уже не вылечишься». Они развернулись и ушли, – вспоминает она.

Поняв, как легко забить россиянам баки, женщина принялась обманывать их на каждом шагу. В следующий раз оккупанты спросили у Нины Игоревны, есть ли у нее баня.

— Твою мать, говорю: «Идем покажу, где у нас банька». Довела до летнего душа, открыла, говорю: «Вот, мойтесь, пожалуйста». А февраль месяц, холодно. Они: «Ну мать, вы что, не моетесь?». Говорю: «Да сколько той зимы». Бежит с автоматом: «Молочка!». Дам вам молочка. Подоила, коровьего говнеца туда в ведро (забросила, — прим.), руки перемазала, выхожу: «Сынок, все в говне, все вонючее, пить молоко будете?», — рассказывает Нина Макаренко.

А впоследствии она вообще оставила в дураках целый батальон. Сосед рассказал оккупантам, что пенсионерка — бывшая военнослужащая. Она же соврала, что ей за 80 лет и она прошла Вторую мировую войну. На самом деле Нине Игоревне чуть за 60, женщина недавно вышла на пенсию.

— Смотрит такими глазами: «А сколько лет?». Говорю: «83». Спрашивает: «Вы воевали?», «Воевала».

Недалекие российские военные поверили, что женщина прошла Вторую мировую войну, зауважали ее, как никого в селе, и начали всюду пропускать. Однажды, когда россияне напились, пенсионерка прокралась к ним и своровала цинки с патронами.

— Они меня всюду пускали — хоть под танком, хоть мимо. И я как партизан ходила по 150 раз. Думаю: «Да, надо какую-то диверсию сделать, что-то надо учудить». Смотрю, они поют в какой-то вечер, уже пошли танцы. У соседа украли 60 литров спирта, патроны погрузили, покидали, как попало. Заглядываю — никого нет. Да я быстро эти патроны — раз-раз-раз — и в дом. Открыла кроличью клетку, забросила патроны, клетку ветками закидала. Муж кричит: «Ты совсем сошла с ума!». Разве я думала, что рискую жизнью, что они меня застрелят. Я хотела как-то помочь нашей армии, — объясняет она.

Однажды ночью оккупанты таки накивали пятками, а в село зашли бойцы Вооруженных сил Украины

— На другой день сынок кричит: «Мама! Наши зашли», я все бросила, бегу. Надо не бояться. Это наша земля, наша Украина, наше родное, — резюмирует она.

Ранее сообщалось, что житель Сум, 85-летний Николай Иванович, продал квартиру и дачу и передал 35 тысяч долларов (около 1,4 миллиона гривен) в помощь Вооруженным силам Украины.