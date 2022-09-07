Из-за успехов украинского подполья оккупанты усилили «контрдиверсионные» мероприятия в больших городах юга в поисках партизан, людей призывают быть осмотрительными.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты увеличили количество обысков и проверок общественного и частного транспорта. Люди также останавливаются на улицах для проверки телефонов и личных данных.

Чтобы не вызывать подозрений у оккупантов рекомендовано заранее подготовить телефон и другую технику. В частности, удалить все обсуждения политических вопросов, боевых действий, осуждение политики Путина и России, фото военной техники, разрушений, скриншоты.

— Позаботьтесь, чтобы в телефонной книге не было контактов, вызывающих подозрение: например «Катя волонтер», «Саша ВСУ», позывных ваших друзей, если таковые есть, – говорится в сообщении.

Напомним, кроме известной инициативы «Желтые ленты», отстаивающей Херсон и напоминающей ему об Украине, в городе самостоятельно возникло движение под названием «Немезида» .