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С начала полномасштабного вторжения России в Украину военнослужащие РФ в Херсонской области похитили 613 человек.
Об этом сообщила главная специалист по вопросам информационной политики Херсонской областной прокуратуры Анастасия Весиловская .
По ее словам, в настоящее время следствию известно об увольнении 346 человек, 248 – находятся в российском плену.
- Среди похищенных оккупантами людей - мэры городов, сельские, поселковые председатели и их заместители, старосты сел, секретари советов, депутаты областного и местных советов, правоохранители, священнослужители и другие граждане, - рассказала Анастасия Весиловская.
Также она сообщила, что эти цифры не окончательны, правоохранители продолжают устанавливать количество похищенных лиц, а также их данные.
— Сообщения о таких фактах принимаются от близких родственников пропавшего или других лиц, которым известно об исчезновении человека, следующими способами: направление такой информации по электронной почте или звонок на горячую линию, – говорит она.
Напомним, Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию прекратить меры по фильтрации и насильственной депортации украинцев.
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С начала полномасштабного вторжения России в Украину военнослужащие РФ в Херсонской области похитили 613 человек.
Об этом сообщила главная специалист по вопросам информационной политики Херсонской областной прокуратуры Анастасия Весиловская .
По ее словам, в настоящее время следствию известно об увольнении 346 человек, 248 – находятся в российском плену.
- Среди похищенных оккупантами людей - мэры городов, сельские, поселковые председатели и их заместители, старосты сел, секретари советов, депутаты областного и местных советов, правоохранители, священнослужители и другие граждане, - рассказала Анастасия Весиловская.
Также она сообщила, что эти цифры не окончательны, правоохранители продолжают устанавливать количество похищенных лиц, а также их данные.
— Сообщения о таких фактах принимаются от близких родственников пропавшего или других лиц, которым известно об исчезновении человека, следующими способами: направление такой информации по электронной почте или звонок на горячую линию, – говорит она.
Напомним, Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию прекратить меры по фильтрации и насильственной депортации украинцев.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга