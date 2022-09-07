С начала полномасштабного вторжения России в Украину военнослужащие РФ в Херсонской области похитили 613 человек.

Об этом сообщила главная специалист по вопросам информационной политики Херсонской областной прокуратуры Анастасия Весиловская .

По ее словам, в настоящее время следствию известно об увольнении 346 человек, 248 – находятся в российском плену.

- Среди похищенных оккупантами людей - мэры городов, сельские, поселковые председатели и их заместители, старосты сел, секретари советов, депутаты областного и местных советов, правоохранители, священнослужители и другие граждане, - рассказала Анастасия Весиловская.

Также она сообщила, что эти цифры не окончательны, правоохранители продолжают устанавливать количество похищенных лиц, а также их данные.

— Сообщения о таких фактах принимаются от близких родственников пропавшего или других лиц, которым известно об исчезновении человека, следующими способами: направление такой информации по электронной почте или звонок на горячую линию, – говорит она.

Напомним, Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию прекратить меры по фильтрации и насильственной депортации украинцев.