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С начала войны в Николаевской области 44 ребенка получили минно-взрывные травмы разной степени тяжести, 2 ребенка скончались в больнице.
Об этом стало известно во время совещания с врачами Николаевской областной детской больницы, которое провели глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с руководителем управления здравоохранения ОВА Максимом Безносенко, сообщили в пресс-службе областного совета.
В ходе совещания врачи представили анализ-статистику по оказанию помощи пострадавшим детям от обстрелов оккупантов. Так, с 24 февраля в заведение амбулаторно обратилось 3329 детей, 1331 попало на лечение, из которых 44 ребенка получили минно-взрывные травмы разной степени тяжести.
— Мы рассмотрели каждый частный случай ранения ребенка и сохранения жизни и конечностей для восстановления полноценной жизни. В нескольких случаях в Германии врачи были удивлены спасенной жизнью и сохранностью ручки у мальчика, по их протоколам это ампутация. А наш маленький Николаевец еще будет рисовать в будущем, – сообщила Анна Замазеева.
Также на совещании обсудили проблемные вопросы, которые беспокоят работников медучреждения.
— Особое внимание на привлечение дополнительного медицинского оборудования для лечения специфических минно-взрывных травм у детей начинаем работать над решением этого срочного вопроса с привлечением стран-партнеров, которые взяли Николаев под патронат. За полгода полномасштабного вторжения Герои врачи без устали спасают жизнь. Трудно подобрать слова, чтобы выразить вам благодарность, уважаемые медработники. Вы больше, чем герои!, — подчеркнула глава облсовета.
Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что начинает работу Офис восстановления Николаевщины. Офис разрабатывает стратегию восстановления региона и работает в сотрудничестве с представителями Королевства Дании, с которыми ранее была достигнута договоренность о помощи восстановления Николаевщины.
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С начала войны в Николаевской области 44 ребенка получили минно-взрывные травмы разной степени тяжести, 2 ребенка скончались в больнице.
Об этом стало известно во время совещания с врачами Николаевской областной детской больницы, которое провели глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с руководителем управления здравоохранения ОВА Максимом Безносенко, сообщили в пресс-службе областного совета.
В ходе совещания врачи представили анализ-статистику по оказанию помощи пострадавшим детям от обстрелов оккупантов. Так, с 24 февраля в заведение амбулаторно обратилось 3329 детей, 1331 попало на лечение, из которых 44 ребенка получили минно-взрывные травмы разной степени тяжести.
— Мы рассмотрели каждый частный случай ранения ребенка и сохранения жизни и конечностей для восстановления полноценной жизни. В нескольких случаях в Германии врачи были удивлены спасенной жизнью и сохранностью ручки у мальчика, по их протоколам это ампутация. А наш маленький Николаевец еще будет рисовать в будущем, – сообщила Анна Замазеева.
Также на совещании обсудили проблемные вопросы, которые беспокоят работников медучреждения.
— Особое внимание на привлечение дополнительного медицинского оборудования для лечения специфических минно-взрывных травм у детей начинаем работать над решением этого срочного вопроса с привлечением стран-партнеров, которые взяли Николаев под патронат. За полгода полномасштабного вторжения Герои врачи без устали спасают жизнь. Трудно подобрать слова, чтобы выразить вам благодарность, уважаемые медработники. Вы больше, чем герои!, — подчеркнула глава облсовета.
Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что начинает работу Офис восстановления Николаевщины. Офис разрабатывает стратегию восстановления региона и работает в сотрудничестве с представителями Королевства Дании, с которыми ранее была достигнута договоренность о помощи восстановления Николаевщины.