На оккупированную Херсонщину прибыло подразделение так называемых кадыровцев численностью до 1300 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 сентября.

«Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых кадыровцев, численностью до 1300 человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили склад и переправу россиян в Херсонской области.