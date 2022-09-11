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На оккупированную Херсонщину прибыло подразделение так называемых кадыровцев численностью до 1300 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 сентября.
«Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых кадыровцев, численностью до 1300 человек», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили склад и переправу россиян в Херсонской области.
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На оккупированную Херсонщину прибыло подразделение так называемых кадыровцев численностью до 1300 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 10 сентября.
«Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых кадыровцев, численностью до 1300 человек», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили склад и переправу россиян в Херсонской области.