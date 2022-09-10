Депутат Николаевского городского совета, председатель фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская поздравила жителей города с 233 годовщиной со дня основания Николаева.

Соответствующее видеообращение она опубликовала в своем телеграмм-канале.

— В эти выходные мы должны с вами праздновать День города – 233-летие со дня основания Николаева. Но вместо праздника на форпост юга Украины выпало тяжелое испытание. Николаев – это город непокоренных, город людей, которые будут до конца защищать свой дом от агрессора. Николаев это в первую очередь люди, и я верю, что в следующем году в эти сентябрьские дни мы все встретимся на нашей любимой Соборной улице и вместе отпразднуем не только день рождения Николаева, но и Херсона, который всегда был нашим настоящим братским городом. Верю, что скоро над ним будет снова развеваться украинский флаг, - сказала Татьяна Домбровская.