|Швидкість вітру:
|4 м/с
|Схід сонця:
|06:22
|Захід сонця:
|19:15
|Температура завтра:
|+19 C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|06:25
|Захід сонця
|19:24
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.7 грн
|40.7 грн
Депутат Николаевского городского совета, председатель фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская поздравила жителей города с 233 годовщиной со дня основания Николаева.
Соответствующее видеообращение она опубликовала в своем телеграмм-канале.
— В эти выходные мы должны с вами праздновать День города – 233-летие со дня основания Николаева. Но вместо праздника на форпост юга Украины выпало тяжелое испытание. Николаев – это город непокоренных, город людей, которые будут до конца защищать свой дом от агрессора. Николаев это в первую очередь люди, и я верю, что в следующем году в эти сентябрьские дни мы все встретимся на нашей любимой Соборной улице и вместе отпразднуем не только день рождения Николаева, но и Херсона, который всегда был нашим настоящим братским городом. Верю, что скоро над ним будет снова развеваться украинский флаг, - сказала Татьяна Домбровская.
Ранее сообщалось, что 233-летие со дня основания Николаев отпразднует в онлайн-формате.
Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратились к николаевцам накануне Дня города.
Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил Николаев в канун дня города, которым традиционно принято считать второе воскресенье сентября.
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким опубликовал видеоролик ко Дню города Николаева.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Депутат Николаевского городского совета, председатель фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская поздравила жителей города с 233 годовщиной со дня основания Николаева.
Соответствующее видеообращение она опубликовала в своем телеграмм-канале.
— В эти выходные мы должны с вами праздновать День города – 233-летие со дня основания Николаева. Но вместо праздника на форпост юга Украины выпало тяжелое испытание. Николаев – это город непокоренных, город людей, которые будут до конца защищать свой дом от агрессора. Николаев это в первую очередь люди, и я верю, что в следующем году в эти сентябрьские дни мы все встретимся на нашей любимой Соборной улице и вместе отпразднуем не только день рождения Николаева, но и Херсона, который всегда был нашим настоящим братским городом. Верю, что скоро над ним будет снова развеваться украинский флаг, - сказала Татьяна Домбровская.
Ранее сообщалось, что 233-летие со дня основания Николаев отпразднует в онлайн-формате.
Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратились к николаевцам накануне Дня города.
Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил Николаев в канун дня города, которым традиционно принято считать второе воскресенье сентября.
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким опубликовал видеоролик ко Дню города Николаева.