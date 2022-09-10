Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратились к николаевцам в накануне Дня города.

Поздравление опубликовали на странице Facebook.

«В жизни каждого из нас много праздников, как личных, так и официальных, но есть праздники, которые занимают отдельное место в наших сердцах. Без сомнения, одним из таких является День родного города. Он объединяет всех, кому дорог Николаев, кто здесь родился и вырос, кто приехал когда-то, чтобы остаться навсегда в городе с его историей. В такой день мы все чувствуем себя частицей большой семьи. В это непростое для нашего государства время, когда идет война, нам так важно быть единой, сплоченной семьей, иметь разные мнения и взгляды, но уметь слышать друг друга и достигать желаемых целей. Давайте беречь свой дом, свою маленькую Родину! С днем рождения, родной Николаев!» — говорится в сообщении.