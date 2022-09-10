Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратились к николаевцам в накануне Дня города.
Поздравление опубликовали на странице Facebook.
«В жизни каждого из нас много праздников, как личных, так и официальных, но есть праздники, которые занимают отдельное место в наших сердцах. Без сомнения, одним из таких является День родного города. Он объединяет всех, кому дорог Николаев, кто здесь родился и вырос, кто приехал когда-то, чтобы остаться навсегда в городе с его историей. В такой день мы все чувствуем себя частицей большой семьи. В это непростое для нашего государства время, когда идет война, нам так важно быть единой, сплоченной семьей, иметь разные мнения и взгляды, но уметь слышать друг друга и достигать желаемых целей. Давайте беречь свой дом, свою маленькую Родину! С днем рождения, родной Николаев!» — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 233-летие со дня основания Николаев отпразднует в онлайн-формате.
Напомним, в пятницу 9 сентября Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал в Николаеве и вручил коллеге Александру Сенкевичу почетную награду «За оборону Одессы».
Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Также в марте президент наградил главу ОВА Виталия Кима орденом «Богдана Хмельницкого» ІІІ степени и мэра Николаева Александра Сенкевича орденом «За мужество» ІІІ степени. В июне Владимир Зеленский вручил им награды во время визита в Николаев.
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Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратились к николаевцам в накануне Дня города.
Поздравление опубликовали на странице Facebook.
«В жизни каждого из нас много праздников, как личных, так и официальных, но есть праздники, которые занимают отдельное место в наших сердцах. Без сомнения, одним из таких является День родного города. Он объединяет всех, кому дорог Николаев, кто здесь родился и вырос, кто приехал когда-то, чтобы остаться навсегда в городе с его историей. В такой день мы все чувствуем себя частицей большой семьи. В это непростое для нашего государства время, когда идет война, нам так важно быть единой, сплоченной семьей, иметь разные мнения и взгляды, но уметь слышать друг друга и достигать желаемых целей. Давайте беречь свой дом, свою маленькую Родину! С днем рождения, родной Николаев!» — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 233-летие со дня основания Николаев отпразднует в онлайн-формате.
Напомним, в пятницу 9 сентября Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал в Николаеве и вручил коллеге Александру Сенкевичу почетную награду «За оборону Одессы».
Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Также в марте президент наградил главу ОВА Виталия Кима орденом «Богдана Хмельницкого» ІІІ степени и мэра Николаева Александра Сенкевича орденом «За мужество» ІІІ степени. В июне Владимир Зеленский вручил им награды во время визита в Николаев.