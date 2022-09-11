"Укрпочта» продолжает выпуск продукции на военную тематику. В этот раз в планах выпуск первого маркированного конверта военного времени.

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

— Благодаря нашим ВСУ, происходят такие события, что мы не можем не задокументировать их, как это умеет Укрпочта. Мы добавили в коллекцию символический маркированный конверт «Добро пожаловать в ад». Думаю, этой фразой можно описать то, что сейчас ощущают наши враги, – написал Игорь Смелянский.

Он отметил, что за такой дизайн конверта проголосовали более 200 тысяч украинцев, он будет маркирован новой маркой «Тризуб».

Игорь Смелянский уточнил, что новый конверт можно будет отправлять по территории Украины.

Напомним, «Укрпочта» выпустила первую благотворительную марку «Пес Патрон», средства от ее продажи пойдут на машину для разминирования.