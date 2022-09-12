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Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона сообщил, что в настоящее время за границей находится более 488 тысяч украинских школьников. УНН.
— За границей сейчас находится 488 045 детей школьного возраста, а по состоянию на 1 сентября их было 492 077. За последние 11 дней в Украину вернулось более 4 тысяч детей, – сказал Сергей Шкарлетт.
Министр отметил, что по состоянию на март за границей находились 670 тысяч украинских школьников.
Более 5700 украинских школ проводят обучение в онлайн-формате. С 1 сентября их количество выросло на 424.
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Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона сообщил, что в настоящее время за границей находится более 488 тысяч украинских школьников. УНН.
— За границей сейчас находится 488 045 детей школьного возраста, а по состоянию на 1 сентября их было 492 077. За последние 11 дней в Украину вернулось более 4 тысяч детей, – сказал Сергей Шкарлетт.
Министр отметил, что по состоянию на март за границей находились 670 тысяч украинских школьников.
Более 5700 украинских школ проводят обучение в онлайн-формате. С 1 сентября их количество выросло на 424.