|Скорость ветра:
|3.2 м/с
|Восход солнца:
|06:26
|Заход солнца:
|19:09
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|06:29
|Заход солнца
|19:18
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|40 грн
|41 грн
Множество домовладений в Украине в ближайшую зиму могут столкнуться с дефицитом электроэнергии. ООН со своей стороны прилагает усилия по смягчению возможных последствий.
Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря ООН.
— Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что приведет к разрушительным последствиям. Поэтому мы работаем с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия, — заявил Стефан Дюжаррик.
Напомним, по данным ООН, с начала войны около трети украинцев стали беженцами.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Множество домовладений в Украине в ближайшую зиму могут столкнуться с дефицитом электроэнергии. ООН со своей стороны прилагает усилия по смягчению возможных последствий.
Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря ООН.
— Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что приведет к разрушительным последствиям. Поэтому мы работаем с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия, — заявил Стефан Дюжаррик.
Напомним, по данным ООН, с начала войны около трети украинцев стали беженцами.