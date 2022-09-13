Множество домовладений в Украине в ближайшую зиму могут столкнуться с дефицитом электроэнергии. ООН со своей стороны прилагает усилия по смягчению возможных последствий.

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря ООН.

— Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что приведет к разрушительным последствиям. Поэтому мы работаем с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия, — заявил Стефан Дюжаррик.

Напомним, по данным ООН, с начала войны около трети украинцев стали беженцами.