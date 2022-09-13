В Николаевской области в течение суток 12 сентября пиротехники изъяли и обезвредили 45 боеприпасов.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Сообщается, что боеприпасы уничтожаются в специально отведенном месте путем контролируемого подрыва.
Всего с начала полномасштабной войны, с 24 февраля, пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 3495 взрывоопасных предметов. Все эти боеприпасы остались после обстрелов русскими войсками.
Напомним, что с начала полномасштабной войны на предприятиях Украины зафиксировано 555 работников, пострадавших в результате боевых действий. Из них 163 погибли при исполнении трудовых обязанностей.
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В Николаевской области в течение суток 12 сентября пиротехники изъяли и обезвредили 45 боеприпасов.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Сообщается, что боеприпасы уничтожаются в специально отведенном месте путем контролируемого подрыва.
Всего с начала полномасштабной войны, с 24 февраля, пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 3495 взрывоопасных предметов. Все эти боеприпасы остались после обстрелов русскими войсками.
Напомним, что с начала полномасштабной войны на предприятиях Украины зафиксировано 555 работников, пострадавших в результате боевых действий. Из них 163 погибли при исполнении трудовых обязанностей.