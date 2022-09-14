Фото: Костянтин Ліберов

14 вересня триває 203-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

Сьогодні після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки.

Як повідомив мер Олександр Сєнкевич, наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. На деяких вулицях розчищають проїзд для громадського транспорту.

Також протягом минулої доби на Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали Таврійське, Мирне, Тернові Поди, Партизанське, Червона Долина, Білогірка, Новогреднєве, Безімене, Сухий Ставок, Біла Криниця, Ольгине, Високопілля, Кам’яне. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку БпЛА, повідомляє Генштаб.

В свою чергу, в районі Давидова Броду на Херсонщині зенітно-ракетні підрозділи ЗСУ знищили бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 окупантів, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

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Вчора авіацією було нанесено 9 ударів по ворожих позиціях, а ракетно-артилерійськими підрозділами протягом бойового дня виконано понад 430 вогневих завдань, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Уражено три райони зосередження ворожих сил та засобів в Міловому і Дудчанах, 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні.

Вкотре відкореговано вогнем спроби ремонтних робіт на Каховському мосту, він непроїздний. Понтонна переправа в Дар’ївці уражена, її подальше використання виключено.

Депутатів із муніципальної ради «Смольнінське» у Санкт-Петербурзі, що вимагають відставки Путіна, розпустив суд, пише ASTRA.

Смольнінський суд Петербурга ухвалив рішення про розпуск Ради депутатів МО «Смольнинське» нібито через його бездіяльність.

Також депутата Дмитра Палюгу оштрафували на 47 тисяч рублів за твіт з вимогою відставки Путіна. Суд розцінив це як «дискредитацію дій органів влади поза РФ» (ч.1 ст.20.3.3. КоАП).